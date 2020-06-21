مستشفى إسنا للحجر الصحى يسجل الولادة رقم 14 لسيدة مصابة بكورونا

الأقصر – أحمد مرعى

سجل مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى، مساء اليوم الأحد، عملية الولادة رقم 14 لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ساعات من نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وخرجت الأم والطفلة بحالة صحية جيدة من العملية القيصرية.

وكان مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب محافظة الأقصر، حقق عدد شفاء كبير لمصابى كورونا، حيث وصلت أعداد المتعافين لأكثر من 695 متعافيا، كما نجحت فى إجراء 14 عملية ولادة قيصرية بجانب جلسات الغسيل الكلوى المتكررة للمصابين بالفيروس داخل المستشفى.

ومن جانبه قال الدكتور حسام فتحي، مدير قسم الطوارئ بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، إن الدعم النفسي للمرضى يعد أحد المحاور المهمة للبروتوكول العلاجي المُتبع بالمستشفى، حيث إن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي والذي يعد الحصن الحصين للجسم للقضاء على فيروس كورونا.