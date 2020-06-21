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مساجد مكة تستقبل المصلين 

وأضافت أن فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة سيقوم بمتابعة أى مخالفات صحية قد تحدث، حيث يقوم الفرع بمعالجتها وفق الأحكام والإجراءات النظامية في المساجد والجوامع.

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المصلون

وكان الفرع قد أتم تجهيز الجوامع والمصليات من خلال عمل الصيانة والنظافة اللازمة وتعقيم جميع المساجد خلال فترة الإغلاق وبعدها عن طريق شركات الصيانة والنظافة الذي يتم من خلالها غسيل السجاد وتعقيمه إضافة إلى مشاركة بعض الفرق التطوعية حيث تستعد الفرق التطوعية التي ستحضر للقيام بخدمة المصلين من خلال الترتيبات وأخذ قياس درجات الحرارة وإرشاد المصلين لارتداء الكمامة وغيرها من الإرشادات الواجب اتباعها.