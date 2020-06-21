اليوم السابع
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مسؤول صينى: بكين قادرة على إجراء قرابة مليون فحص كورونا يوميا

الأحد، 21 يونيو 2020 02:48 م
مسؤول صينى: بكين قادرة على إجراء قرابة مليون فحص كورونا يوميا محاولات لمنع تفشى كورونا فى بكين
رويترز

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قال مسؤول صيني اليوم الأحد، إن العاصمة بكين قادرة على فحص قرابة مليون شخص يوميا للكشف عن فيروس كورونا مع استمرار الفحوصات في مختلف أنحاء المدينة سعيا لاحتواء تفش جديد للفيروس.

وتوسع بكين، التي يقطنها 20 مليون نسمة، دائرة الفحص منذ ظهور سلسلة من حالات العدوى في سوق لبيع الأغذية بالجملة قبل أكثر من أسبوع.

وتجاوز التفشي الحالي، وهو الأول في بكين منذ شهور، الأرقام المسجلة خلال الذروة السابقة بالمدينة في مطلع فبراير.

وكان الفحص في بادئ الأمر يركز على من يعملون في سوق شينفادي أو يعيشون بالقرب منه لكنه اتسع ليشمل سكان مناطق عديدة أخرى في بكين علاوة على عمال توصيل الطعام والطرود.

وقال قاو شياو جون، وهو متحدث باسم لجنة الصحة في بكين، خلال إفادة صحفية مقتضبة إن قدرة العاصمة الصينية على إجراء الفحوص فاقت مثليها منذ ظهور التفشي الجديد لتتجاوز 230 ألف فحص يوميا في 124 مؤسسة.  


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بكين

كورونا

فيروس كورونا

فحوصات كورونا

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