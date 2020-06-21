محافظ قنا يطالب بمسح إجابات أسئلة لغة عربية على حوائط إحدى لجان الثانوية

قنا - وائل محمد





طالب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا من رئيس لجنة نقادة الثانوية بنين بحذف بعض الكتابات عبارة عن إجابات لاسئلة بمنهج مادة اللغة العربية، وذلك أثناء تفقده لجان الأمتحانات.



وطالب محافظ قنا بطلاء الحوائط داخل اللجان أثناء تفقد مدارس الثانوية العامة بمركز نقادة، بعد رصد المحافظ لوجود إجابات قبل ساعة من دخول الطلاب للجان امتحانات الثانوية التى تجرى بالمحافظة.



من جانبه أكد الدكتور صبري خالد علي تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم وربطها بكافة الادارات التعليمية لمتابعة سير عملية الامتحانات بمختلف اللجان ، بالإضافة إلى ربطها بغرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان المحافظة لاستقبال الشكاوى ورصد أي معوقات لسرعة التعامل معها وحلها على الفور بما يضمن انتظام سير الامتحان.



جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا لهذا العام يبلغ 17 ألف و 821 طالب وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية تضم 1273 لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالب وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.



























