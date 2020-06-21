محافظ جنوب سيناء يتفقد إنشاء المشايات بمحيط جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

جنوب سيناء- فايزة مرسال

قام محافظ جنوب سيناء اليوم بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ في إطار تفقد المشروعات التي تم الانتهاء منها والتي سيتم افتتاحها في 30 يونيه من العام الجاري.

و تفقد المحافظ أعمال الطرق والمشايات وأعمال التجميل والانترلوك والإضاءة التي تنفذها المحافظة في محيط جامعة الملك سلمان استعداداً لافتتاح فرع الجامعة بشرم الشيخ ويشمل فرع الجامعة بشرم الشيخ كليات الألسن واللغات التطبيقية، كلية السياحة والفنادق، كلية العمارة، كلية الإنتاج الإعلامي، كلية الفنون والتصميم.

أشار المحافظ أن الأعمال لا تشمل محيط الجامعة والطرق المحيطة بها فقط ولكن تشمل أعمال تطوير شامل لمنطقة حي النور بالكامل مما نشأ عنه وجود مناطق ومساحات صالحة للاستثمار وإقامة مناطق لوجيسيتيه خدمية للجامعة والمدرسة المصرية اليابانيه التي سيتم افتتاحها للدراسة من العام المالي القادم 2020/ 2021 بالإضافة لأكبر محطة تموين سيارات بالشرق الأوسط والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهر من تاريخ اليوم ومحطة تحلية بنبق والعديد من المشروعات التنموية الضخمة تشهدها مدينة شرم الشيخ.