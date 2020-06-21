اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال إنشاء المشايات بمحيط جامعة الملك سلمان

الأحد، 21 يونيو 2020 03:13 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال إنشاء المشايات بمحيط جامعة الملك سلمان محافظ جنوب سيناء أثناء تفقده أعمال طريق جامعة الملك سلمان
جنوب سيناء - محمد حسين - فايزة مرسال

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قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم ، بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ ، فى إطار تفقد المشروعات التى تم الإنتهاء منها ، والتى سيتم إفتتاحها فى 30 يونيه من العام الجارى ، رافقه فى الجولة اللواء محمد خريصة مساعد مدير أمن جنوب سيناء ، واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ .

وأعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان لها ، عن تفقد المحافظ أعمال الطرق والمشايات وأعمال التجميل والانترلوك والإضاءة التى تنفذها المحافظة فى محيط جامعة الملك سلمان ، إستعداداً لافتتاح فرع الجامعة بشرم الشيخ ، ويشمل فرع الجامعة بشرم الشيخ كليات الألسن واللغات التطبيقية ، كلية السياحة والفنادق، كلية العمارة ، كلية الإنتاج الإعلامي ، كلية الفنون والتصميم .

أشار المحافظ أن الأعمال لا تشمل محيط الجامعة والطرق المحيطة بها فقط ، ولكن تشمل أعمال تطوير شامل لمنطقة حى النور بالكامل ، مما نشأ عنه وجود مناطق ومساحات صالحة للاستثمار وأقامة مناطق لوجيسيتيه خدمية للجامعة والمدرسة المصرية اليابانيه التى سيتم افتتاحها للدراسة من العام المالى القادم 2020/ 2021 ، بالإضافة لأكبر محطة تموين سيارات بالشرق الأوسط والتى سيتم الانتهاء منها خلال شهر من تاريخ اليوم ومحطة تحلية بنبق والعديد من المشروعات التنموية الضخمة تشهدها مدينة شرم الشيخ .

وكان إلتقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمس اللواء بحرى خالد زهران رئيس هيئة موانى البحر الأحمر بحضور اللواء نادر عشماوى السكرتير العام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، ومديرى المديريات والإدارات المعنية الإسكان، والشئون القانونية، وا لإستثمار، والتخطيط العمراني، والمعنيين .

وذلك لبحث بعض المشروعات التنموية بالمحافظة ومنها إنشاء قزق متطور حديث بمدينة شرم الشيخ.

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تمهيد وتركيب بلاط الانترلوك بطريق جامعة الملك سلمان

 

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تمهيد وتركيب بلاط الانترلوك بطريق جامعة الملك سلمان

 

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تمهيد وتركيب بلاط الانترلوك بطريق جامعة الملك سلمان

 

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محافظ جنوب سيناء أثناء تفقده أعمال طريق جامعة الملك سلمان

 

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تمهيد وتركيب بلاط الانترلوك بطريق جامعة الملك سلمان

 


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