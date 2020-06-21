محافظ بنى سويف: إزالة 25 حالة تعد على أرض زراعية فى حملات بالواسطى والفشن

بنى سويف أيمن لطفى

صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه تم اليوم إزالة 25 حالة تعد على مساحة 21 قيراطاً، وذلك بواقع 16 حالة على مساحة 14 قيراط بأطواب مركز الواسطى، و8 حالات على مساحة 5 قراريط بمنشأة عمرو والزرابى والفنت وحالة تعد واحدة على مساحة 2قيراط بعزبة كاترينا بأبسوج الفشن،لافتا إلى استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف صورها وأشكالها سواء المتعلقة بالتعدى على الأرض الزراعية أو أراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائى .

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل فى ملف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد.

وأكد محافظ بنى سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدى لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"،مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات فى المهد، وفق برنامج زمنى محدد،وفى إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين فى ملف تقنين أراضى الدولة.