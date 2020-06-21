اليوم السابع
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محافظ الغربية يصدر بيانا حول واقعة احتفاء ورقة إجابة داخل لجنة مدرسة المحلة

الأحد، 21 يونيو 2020 07:41 م
محافظ الغربية يصدر بيانا حول واقعة احتفاء ورقة إجابة داخل لجنة مدرسة المحلة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى
الغربية محمد طارق

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أصدرت محافظة الغربية بيانا لها، اليوم، بشأن ما تردد من أخبار حول اختفاء ورقة إجابة داخل لجنة مدرسة المحلة الثانوية بنات، وتأخر خروج الطلاب على إثرها بعد غلق بوابة الخروج من قبل رئيس اللجنة.

وجاء البيان كالتالى "يفيد المكتب الإعلامي بمحافظة الغربية، أنه لا صحة لواقعة اختفاء ورقة إجابة داخل اللجنة، حيث لم يرد ذلك فى تقرير غرفة العمليات التي تراقب سير الامتحانات بالمديرية، وأن تأخر خروج الطلاب من اللجنة كان بسبب توزيع البوكليت الخاص بالمواد التى لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، الاقتصاد ، والإحصاء)، بعد انتهاء امتحان اللغة الغربية فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، وهو ما يتطلب توقيع كل طالب بنفسه فى كشوف الاستلام فى كل مادة".

جدير بالذكر أن هذه المواد اختيارية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، ووفقا للجدول الزمنى المعلن داخل كل مدرسة يقوم الطالب باستلامها وتسليمها يوم الأحد 28 من الشهر الجارى، على أن يتم تسليمها بعد ذلك من قبل الكنترول للجنة النظام والمراقبة للقطاع التابع له.

وحرص الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية على الاطمئنان على انتظام توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات والتأكد من عملية التعقيم والإجراءات المتبعة لتأمين سلامة الطلاب داخل اللجان.

وتفقد نائب المحافظ، صباح اليوم، لجان امتحانات الثانوية العامة، وشدد على ضرورة تباعد الطلاب أثناء دخول اللجان والمرور على بوابات التعقيم وإجراء الكشف على درجات الحرارة واستلام الكمامات وادوات التعقيم المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة منع أي تجمعات للطلاب وذويهم خارج اللجان بعد انتهاء الامتحان وذلك كاجراء احترازي للوقايه من فيروس كورونا.


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