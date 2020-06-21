محافظ الشرقية يتفقد لجان الثانوية العامة

الشرقية - ايمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على متابعة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد بلجان إمتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية بنين التابعة لإدارة شرق الزقازيق ، والتي تضم 18 لجنة إمتحانية تستوعب 251 طالب لأداء الإمتحان اليوم في مادة اللغه العربية.

إطمأن المحافظ على إجراءات دخول الطلاب للمدرسة لأداء الإمتحان وذلك بعد مرورهم من بوابة التعقيم وخضوعهم لقياس درجة الحرارة بمعرفة جهاز الكشف الحراري ، مؤكداً أنه تم إتخاذ كافة الإحتياطات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

كما إطمأن المحافظ على توافر الكمامات والقفازات الواقية والمطهرات بكميات كبيرة داخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب والمراقبين كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره .

شدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة تواجد ، طبيب وزائره صحيه وتجهيز غرفه عزل داخل كل مدرسه للتعامل مع أي حالات إشتباه أو الإصابه بالفيروس خلال فترة الإمتحانات، مؤكداً على ضرورة تخصيص حجرة آمنة بكل مدرسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء تقوم مديرية الصحة بنقلها للمدفن الصحي طبقاً للإشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن.

ناشد محافظ الشرقية أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم التواجد بمحيط اللجان الإمتحانيه والحد من أي تجمعات أمام المدارس حرصاً على الصحه العامه ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الإمتحان .

أكد الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان و أوراق الأسئلة و الإجابة و تأمين غرفة الكنترول و تجهيز الإستراحات المخصصة للمشرفين على الإمتحانات ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون أمتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و 788 طالب وطالبة مقسمين إلى 17 ألف و 564 طالب وطالبه بالشعبه الأدبية و 20 ألف و 122 طالب وطالبة بشعبه العلمي علوم و 7 آلاف و 102 طالب وطالبه بشعبه العلمي رياضه وذلك أمام 162 لجنة رئيسيه ومن المقرره أن تبدأ الإمتحانات اليوم في تمام الساعه العاشرة صباحاً في مادة اللغه العربية.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة و نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق