محافظ الدقهلية: تنفيذ جمع القمامة من المنازل بالمنصورة ويتابع تشغيل المركز التكنولوجى

الدقهلية شريف الديب

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم اعمال التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى الجديد بديوان عام المحافظة، والذى تم تنفيذه ليستقبل شكاوى المواطنين فى اطار منظومة الشباك الواحد التى تستهدف ارضاء المواطنين وتخفيف العبئ عنهم من خلال تعاملهم مع المركز وتقديم شكواهم من خلاله ليقوم المركز بدورة بالتنسيق مع كافه الادارات ومديريات الخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة وفقا لطبيعة الشكوى وتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لحلها ، واكد محافظ الدقهلية للقائمين على المركز على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمركز حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين به.

وقد كلف المحافظ فرق الطب البيطري بتنفيذ التطهير والتعقيم المستمر للمركز يوميا في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة بشكل دوري حفاظا على سلامة العاملين بالديوان والمترددين عليه من المواطنين، كما شدد محافظ الدقهلية على ضرورة حسن التعامل مع المواطنين المترددين على المركز وبالابتسامه الصادقه والتى يصحبها جديه التعامل مع شكواه واعطائه موعد محدد للرد على شكواه سواء بأحقيته او عدم احقيته فيما تقدم به من شكوى.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين بالمحافظات.

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه قريبا يتم تنفيذ منظومة جمع القمامة من المنازل بمدينه المنصورة، كمرحلة أولى مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بمراجعة كراسة الشروط التى تم الانتهاء من إعدادها لتنفيذ تلك المنظومة مبدئيا بنطاق احياء شرق وغرب المنصورة، وذلك بهدف القضاء نهائيا على تراكمات القمامة بالشوارع والميادين، وتؤدى بعد ذلك الاستغناء عن وجود صناديق للقمامه بالشوارع وتقضى نهائيا على مشكلة القمامة بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الدقهلية لرؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومدينه المنصورة ومسئولى الطرق والبيئة والمركبات والتخطيط ، وتناول خلاله عددا من المقترحات التى تستهدف تحسين مستوى النظافة واعطاء دفعه قوية للعمل فى رفع تراكمات القمامة بانحاء المحافظة من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وايضا التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين المتعلقة بوجود قمامة فى بعض المناطق.

ووجه المحافظ لإعادة التقسيم لنطاق العمل النسبة لرفع القمامه واعمال تحسين مستوى النظافه بالاحياء فى كل من شرق وغرب المنصورة وايضا المناطق الواقعة بالمدينه وتتبع الوحده المحلية لمركز المنصورة، واكد المحافظ اننا جميعا نعمل على قلب رجل واحد وهدفنا جميعا هو تحسين مستوى خدمات النظافه المقدمه للمواطنين بنطاق المحافظة وأشار إلى أهمية العمل بفكر استراتيجى يستهدف تحقيق ما يطلبه المواطنين ويحل المشكلات بصورة نهائيه وأكد المحافظ على سرعة تذليل كافة العقبات الاداريه القانونيه مشيرا إلى دعمه الكامل لكافه الأجهزة العاملة فى قطاع النظافة سواء من حيث العمالة او المعدات لتظل الدقهلية وعاصمتها المنصورة مدينه الجمال ، ووجه المحافظ للتنسيق الكامل فيما بين الوحدات المحلية لنجاح منظومة رفع القمامة فى الفترة الحالية حتى التنفيذ للمنظومة الجديده التى تستهدف الجمع من المنازل.