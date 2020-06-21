محافظ البحيرة: تعافى وخروج 100 حالة كورونا جديدة من مستشفيات العزل

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، عن شفاء وخروج 100 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا اليوم الاحد 21 يونيو من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 873 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم، مشيدا بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين .

كما اشاد اللواء المحافظ بجهود ودور المجتمع المدنى فى المساهمة فى تفعيل اقسام الجراحة والنساء بمستشفى كفر الدوار المركزى ودعمهم بالاجهزة والمعدات اللازمة بالاضافة الى رفع كفاءة البنية التحتية بقيمة 2 مليون جنية جهود مجتمعية لتفعيل اقسام العمليات بها خاصة بعد تحويل مستشفى كفر الدوار العام الى حجر صحى .

هذا وقد أكد الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على استمرار الجهود الكبيره بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى

وأشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة الى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات والى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية الى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.