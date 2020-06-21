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مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

الأحد، 21 يونيو 2020 03:17 م
مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا السيسى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت مجموعة أبناء ليبيا تأييدها وترحيبها بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبة بمباشرة تنفيذها فورا إذا لم يجنح الطرف المسيطر على طرابلس للسلم، وفي الوقت ذاته دعت القوى السياسية والمجتمعية الليبية المعتدلة والفاعلة الضغط في هذا المسار لتجنيب البلاد ويلات المزيد من الحروب.

 

وأشارت المجموعة في بيان لها إلى تطورات الوضع في ليبيا والمخاطر التي تحيط بها وبوحدتها الترابية والمجتمعية في ظل المطامع التركية التي باتت جلية بخروجه واضعًا إصبعه على خريطة بلادنا لنهب ثروات ومقدرات وخيرات ليبيا وتأجيج النعرات العرقية بين أبناء الشعب الواحد.

 

وجددت المجموعة تأكيدها على الترحيب بمبادرة إعلان القاهرة كمبادرة ( ليبية – ليبية ) تؤسس للمرحلة القادمة وصولًا إلى خلق سلطة شرعية منتخبة من رئيس وبرلمان منتخب وإعادة الأمانة إلى الشعب بعيدًا عن اغتصاب السلطة تحت ما يسمى الشرعية الدولية التي لايمكن أن تكون أساسًا للأبد وقد شاهدنا الاستغلال السيء لهذا الأمر من قبل المجلس الرئاسي وحلفائه في الخارج على مختلف الصعد.

 

ولفتت المجموعة إلى تعنت ورفض حكومة الصخيرات مسلوبة الإرادة ومنزوعة القرار لهذه المبادرات، مشيرا إلى الرفض التركي للمبادرة قبل حتى أن تعلن هذه الحكومة الكرتونية رفضها لها رغم الترحيب الدولي والمحلي بها لتثبت مجددًا بأنها وحلفائها الأتراك ليسوا سوى ثلة من المارقين الذين يبحرون بليبيا بعيدًا عن محيطها الإقليمي والعربي نحو محاور أخرى مشبوهة يتصدوها المد العثماني والصفوي.

 

ودعت المجموعة كل القوى السياسية والمجتمعية الليبية المعتدلة والفاعلة الى الابتعاد عن تصلب مواقف الفرع الليبي لتنظيم الإخوان والضغط في هذا المسار لتجنيب البلاد ويلات المزيد من الحروب وأن يعتبروا حكومة السراج حكومة مارقة خارجة عن الإجماع العربي اذا استمر رفضها وانبطاحها للمحور التركي القطري الايراني.

الموقعون :

1. د. عارف علي النايض
2. محمد مختار الغناي
3. علي الرقيعي
4. د. محمد سعد امبارك
5. ليلي ابوسيف ياسين
6. عبد الرحيم الجنجان
7. مرعي عقيلة شويربات
8. منصور صالح منصور
9. ابوبكر محمد ارميلة
10. امال ابراهيم جلول
11. د. المبروك سلطان
12. عبد الغني حسن العريبي
13. د. رضوان يونس الفيتوري
14. عبد الله الربو
15. مبروكة سليمان جبريل
16. عبد المنعم اليسير
17. خالد ادريس الحجازي
18. د. محمد ديره
19. محمد سالم امبارك
20 خالد ادرنبة
21 الجيلاني الداهش


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