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ما هي أفضل وسائل منع الحمل للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض؟

الأحد، 21 يونيو 2020 07:00 ص
ما هي أفضل وسائل منع الحمل للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض؟ حبوب منع الحمل
كتبت هند عادل

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متلازمة المبيض المتعدد الكيسات هي حالة صحية تسبب تضخم المبايض مع تكيسات صغيرة على الحواف الخارجية، تأخذ العديد من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض تحديدًا علاجا هرمونيًا للمساعدة على التحكم في الأعراض التي تسببها الحالة على سبيل المثال ، يمكن أن تتسبب هذه المتلازمة في فقد الدورة الشهرية لأشهر في كل مرة يمكن أن يساعد تحديد النسل في تنظيم ذلك، وفقا لما ذكره موقع healthline الطبي

وتشمل الأعراض الأخرى التي يمكن أن تساعد وسائل تحديد النسل في إدارتها عدم التوازن الهرموني، التشنجات، حب الشباب، آلام الحوض، نمو الشعر الزائد، فترات الحيض غير المنتظمة، نقص التبويض.

افضل وسائل تحديد النسل الهرمونية المفيدة للمصابات بمتلازمة تكيس المبايض
 

موانع الحمل الفموية هي الخيار الأكثر شيوعًا وفعالًا لإدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض، هناك نوعان منها الحبوب المركبة وحبوب البروجستين فقط كلا النوعين من وسائل منع الحمل فعالة لعلاج أعراض متلازمة تكيس المبايض ويمكن أن تساعد في تقليل التقلصات، تقليل من مخاطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم وسرطان المبيض وكيسات المبيض، وتقليل نمو الشعر الزائد

لا تعاني معظم النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من آثار جانبية عند تناول حبوب منع الحمل، ولكن أنواعًا مختلفة من وسائل منع الحمل تؤثر على الجميع بشكل مختلف قد تواجه واحدًا أو أكثر من بعض الاثار الجانبية وهى تغيرات في المزاج، ممكن زيادة أو خسارة الوزن، غثيان، الصداع.

أما حبوب منع الحمل المركبة تحتوى الإستروجين والبروجستين ، وهما هرمونان اصطناعيان شبيهان بالهرمونات التي تصنعها المبايض ، وهنك حبوب البروجستين فقط والمعروفة باسم الحبوب الصغيرة ، بديلاً فعالًا للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض وغير القادرات على تناول حبوب منع الحمل المركبة.

وتتسبب متلازمة تكيس المبايض في انخفاض مستويات هرمون البروجسترون تعمل حبوب البروجستين فقط على زيادة هرمون البروجسترون مما يؤدي إلى حدوث فترات منتظمة وتقليل خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم.

 

 


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