اليوم السابع
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5 حاجات ابعدى عنها لو عندك تكيسات فى المبياض

الأحد، 15 مارس 2020 07:00 ص
5 حاجات ابعدى عنها لو عندك تكيسات فى المبياض تكيس المبايض - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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متلازمة تكيس المبايض من المشاكل الشهيرة التي تتعرض لها السيدات وتؤثر على الإنجاب، وهى عبارة عن اضطراب في الهرمونات قد يكون ذلك نتيجة العوامل الوراثية أى إصابة إحدى السيدات في العائلة بنفس المرض، وقد يكون نتيجة الإصابة بالسمنة المفرطة، مما يسبب عدم انتظام في الدورة الشهرية مع ظهور الشعر في أماكن غريبة في الجسم وظهور حب الشباب.

وحسب ما ذكره موقع ccrmivf فإن هناك بعض الأكلات والمشروبات التي يجب أن تتجنبها مريضة تكيس المبياض أثناء فترة العلاج وهى:

أكلات ممنوعة عن مريضة تكيس المبايض

1: الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من السكريات تؤثر على صحة المبايض، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية ومستويات السكر مما يسبب خلل بالهرمونات.

2: ينصح المرأة التي تعانى من تكيسات المبايض بالابتعاد عن تناول المشروبات التى تحتوى على كافيين لأنه يؤثر على صحة المبايض والهرمونات.

3: يجب عليك الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت، حتى لا تسبب زيادة الوزن وتزيد من مشكلة تكيس المبايض والهرمونات، واستبدالها بالأطعمة الصحية مثل الخضراوات والفواكه.

4: الابتعاد عن منتجات الألبان حيث إنها تزيد من مستوى هرمون التستوستيرون وتزيد من أعراض متلازمة تكيس المبايض.

5: الابتعاد عن المشروبات الكحولية والغازية التي تؤثر على صحة المبايض وتسبب خلل في الهرمونات.

كما ينصح مرضى تكيس المبايض بالمتابعة الدورية مع الطبيب المعالج وتناول الأدوية في مواعيدها المضبوطة، والاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا لتساعدك على انقاص الوزن والتخلص من السمنة المفرطة التي سببتها التكيسات.


تكيس المبايض

المبايض

التهابات

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أكلات

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