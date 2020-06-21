وأضاف المركز أن عدد حالات الوفاة في كوريا الجنوبية يبلغ حتى الآن 280 حالة من دون تسجيل وفيات جديدة خلال يوم أمس.

كما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 12 حالة وبلغ حتى الأن 10,868 حالة، بينما زاد عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 36 شخصا ليبلغ 1,273 شخصا، من بينهم يوجد 480 شخصا في سول و351 شخصا في إقليم كيونج كي و160 شخصا في مدينة إنتشون .