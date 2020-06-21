سول (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية اليوم الأحد، تسجيل 48 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالى عدد الاصابات في البلاد إلى 12421 حالة، وقال مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي في بيان له (نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني) إن ارقام اليوم تمثل انخفاضا قدره 19 حالة عن اليوم السابق له، غير أن حالات العدوى الجماعية تستمر في العاصمة "سول" وضواحيها، وتظهر حالات الإصابة بصورة متفرقة في جميع أنحاء البلاد.

ومن بين الـ48 حالة الجديدة، جاءت 40 حالة من انتقال العدوى محليا، و8 حالات من الخارج.