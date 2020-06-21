اليوم السابع
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كثافات مرورية بالمطرية إثر كسر ماسورة.. وانتقال سيارات لشفط المياه

الأحد، 21 يونيو 2020 12:52 م
كثافات مرورية بالمطرية إثر كسر ماسورة.. وانتقال سيارات لشفط المياه كسر ماسوره مياه - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ظهرت كثافات مرورية بشوارع المطرية بسبب كسر ماسورة مياه، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من المطرية إلى عين شمس، وانتقلت أوناش المرور وخدمات مرورية لحين إجراء عمليات الإصلاح، فيما انتقلت سيارات تابعة للصرف الصحى لإجراء عمليات شفط المياه.

تلقت غرفة عمليات الإدارة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى المطرية بكسر ماسورة مياه نتج عنها ظهور كثافات مرورية، وتم انتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وعززت، اليوم الأحد ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كل الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 
 

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