كثافات مرورية بالمطرية إثر كسر ماسورة.. وانتقال سيارات لشفط المياه

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية بشوارع المطرية بسبب كسر ماسورة مياه، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من المطرية إلى عين شمس، وانتقلت أوناش المرور وخدمات مرورية لحين إجراء عمليات الإصلاح، فيما انتقلت سيارات تابعة للصرف الصحى لإجراء عمليات شفط المياه.

تلقت غرفة عمليات الإدارة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى المطرية بكسر ماسورة مياه نتج عنها ظهور كثافات مرورية، وتم انتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.