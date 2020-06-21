كازاخستان تسجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

نور سلطان (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة فى كازاخستان، اليوم الأحد، تسجيل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 17,225 حالة، وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء /كازينفورم/ الكازاخية على موقعها الإلكتروني- أن من بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 66 حالة في منطقة آلماتي، و53 حالة فى العاصمة نور سلطان.

أما عن حالات الوفاة، أوضحت الوزارة أنها زادت بمقدار 5 حالات جديدة خلال 24 ساعة، لتبلغ حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس داخل الدولة التي تقع في آسيا الوسطى إلى 118 حالة.

والخميس الماضى، أعلن المكتب الصحفي لرئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزارباييف، أن قائد البلاد السابق أصيب بعدوى فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) وهو في عزلة ذاتية حاليا، وذلك وفقا لقناة (روسيا اليوم).

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دعمه ومساندته للرئيس السابق لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، وتمنياته له بالشفاء العاجل من "كوفيد-19".