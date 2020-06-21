كاتب بحرينى: للبعثة التعليمية المصرية الفضل الكبير في تعليم أبناء البحرين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكر الكاتب البحرينى يوسف محمد أحمد بوزيد أنه منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي كان للبعثة التعليمية المصرية الدور والفضل الكبير في تعليم أبناء البحرين.

وأكد فى مقاله بصحيفة الوطن البحرينية الذى جاء تحت عنوان "البحرين ومصر شقيقتان"، أن آخر رئيس للبعثة المصرية الأستاذ الكبير محمد الغزاوي رحمه الله تعالى، قائلا :كما لا أنسى الأساتذة الأفاضل من الدول العربية الأخرى، مثل العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، وكان المنهج الدراسي في المدارس عندنا، هو نفس المنهج والكتب التي تدرس في مصر.

واستشهد الكاتب البحرينى بالاية القرآنية: «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»، قائلا :من هذه الآية نستدل على أن مصر منذ القدم تجري من تحتها الأنهار.. شعب مصر يعد من أعرق الشعوب وصناع الحضارات، بما على أرضها من شواهد حضارية ضاربة في القدم، وتقدر بأكثر من خمسة آلاف سنة قبل الميلاد، وما زالت أمم الأرض مندهشة أمام ذلك الإرث الشامخ، وعاجزة عن تفسير أكثر خباياه وأسراره.

وتابع : بعد البعثة النبوية الخاتمة وهجرة الرسول عليه السلام من مكة إلى المدينة المنورة، وقيام واستقرار دولة الإسلام فيها، أُمر صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رؤساء وملوك ذلك الزمان، ومكاتبتهم بالدعوة إلى دين التوحيد، ومن تلك الرسائل التي أُرسلت، رسالة إلى مقوقس مصر، - كما وصلتنا رسالة مماثلة -، واستقبل مقوقس مصر الرسالة المحمدية بكل ترحاب وسرور، وأرسل مع الوفد الذي حمل الرسالة، هدايا ثمينة، كما يتهادى الملوك في زمانهم، ومعهم بنت من أعز بنات مصر وهي مارية القبطية، التي أنجبت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي انتقل إلى جوار ربه وهو طفل.

واختتم : في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتحت مصر، وأنهي الحكم الروماني منها، واعتنق الكثير من المصريين الإسلام ديناً، وصارت مصر قبلة للمسلمين في الأمصار الإسلامية السابقة، خاصة بعد بناء الأزهر الشريف، الذي يعد الحاضن الأول للإسلام، والمحافظة على القرآن الكريم وتدريس علومه إلى جانب الأحاديث النبوية، والأزهر الشريف الآن، جامعة، وتخرج منه جهابذة الأئمة من جميع الأمصار، وأول أزهري بحريني هو الشيخ أحمد المهزع ثم كمال المهزع رحمهما الله تعالى، والآن بين ظهرانينا الكثير من الأساتذة والمشايخ الأفاضل الذين نالوا شرف الدراسة في الأزهر الشريف.