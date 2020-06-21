اليوم السابع
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خالد صلاح
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قيرغيزستان تسجل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 21 يونيو 2020 09:01 ص
قيرغيزستان تسجل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
بيشكيك(أ ش أ)

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أعلنت السلطات الصحية فى جمهورية قيرغيزستان، اليوم الأحد، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 3151 حالة، وقال مركز الاستجابة لفيروس كورونا في بيان (نقلته وكالة أنباء "آكي برس" القرغيزية) - إنه في تم اليوم تم تسجيل اجمالي 170 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل الجمهورية، منها 56 حالة في العاصمة بيشكيك، و 19 حالة في منطقة جلال اباد.

ولم يُشر المركز حتى الآن إلى تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالفيروس داخل الدولة التي تقع في آسيا الوسطى.
 

وكان كوباتبيك بورونوف رئيس وزراء قرغيزستان،  قال أمس السبت، إن الحكومة أغلقت وسائل النقل العام فى العاصمة بشكك وجميع الطرق التى تربط بين أحيائها حتى يوم الاثنين، تأتى هذه الخطوة مع زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى البلاد 192 حالة.
 
وقال بورونوف، "يجب أن نطمئن إلى استعداد الدولة بشكل كامل لمواجهة وضع وبائى يزداد سوءا ... ونشهد نموا يوميا فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19".
 
 
وأنهت قرغيزستان، الجمهورية السوفيتية السابقة، التى يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة والتى سجلت حتى الآن 2981 حالة إصابة بالفيروس، حالة الطوارئ وإجراءات حظر التجول والعزل العام فى مايو .
 
كما فرضت جارتها كازاخستان، التى سجلت 25 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، قيودا جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أغلقت جميع مراكز التسوق والأسواق والحدائق فى المدن الكبرى لمواجهة موجة ثانية من التفشي.

قيرغيزستان

كورونا

فيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا

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