قطر تسجل 4 وفيات و881 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عبر بيان مقتضب بحسابها على تويتر اليوم الأحد، تسجيل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، مقابل 1556 حالة تعاف جديدة ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 68319 حالة، وتوفى 4 حالات ليصبح عدد الحالات التي توفيت جراء الفيروس 98 حالة.
وفى وقت سابق، أعلنت قطر، تسجيل 1097 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وتعافى 1711 شخصا وذلك فى الأ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 62172 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة، وبذلك يصل إجمالى حالات الوفاة إلى 82 حالة.
وأمس، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 1354 حالة تعافى واحدة ليصبح عدد الحالات التي تماثلت للشفاء، 66.763 حالة، بينما توفت حالة واحدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 94 حالة.
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