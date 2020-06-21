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قطار المحاكمات.. الحكم على 16 متهما بقضية "جبهة النصرة" اليوم

الأحد، 21 يونيو 2020 07:00 ص
قطار المحاكمات.. الحكم على 16 متهما بقضية "جبهة النصرة" اليوم المستشار محمد السعيد الشربينى وهيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

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تشهد أروقة الحكام بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، نظر العديد من الدعاوى الهامة، ولعل أبرزها النطق بالحكم على 16 متهما بخلية جبهة النصرة.

جبهة النصرة

تنطق محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، بحكمها على 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية، تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

دعوى تخفيض مصاريف التيرم الثانى

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أولى جلسات دعوى تخفيض مصاريف التيرم الثانى، ورد سوم الباص، لطلاب مختلف المدارس، كما تطالب بتخفيض مصاريف التيرم الثانى ورد نصف رسوم الباص لطلاب المدارس.

وقالت الدعوى، التى حملت رقم 35550 لسنة 74،إن فيروس كورونا يهدد الحياة على كوكب الأرض مما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشاره فى أراضيها حفاظا على حياة مواطنيها من الإصابة بهذا الوباء القاتل.

عنف 15 مايو

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين، صادر ضدهما حكم غيابى بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامها مع آخرين سبق الحكم عليهم فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة 15 مايو عقب فض اعتصام الإخوان.

 


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