اليوم السابع
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قبل ما تطلع رحلة غوص.. اعرف ضوابط وزارة السياحة لحمايتك

الأحد، 21 يونيو 2020 03:00 ص
قبل ما تطلع رحلة غوص.. اعرف ضوابط وزارة السياحة لحمايتك وزير السياحة والآثار خلال زيارته للفنادق
كتبت آمال رسلان 

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بالتزامن مع عودة الحركة السياحية الدولية لمصر ابتداء من يوليو المقبل، فى ثلاث محافظات ساحلية هى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، ومن قبلها قرارا استئناف السياحة الداخلية فى منتصف مايو الماضى، أصدرت وزارة السياحة عددا من الضوابط لرحلات الغوص والانشطة البحرية للحفاظ على حياة النزلاء والعاملين.

ولو كنت من عاشقى تلك الرحلات تعرف على الضوابط لمغامرة آمنة:

1.  توعية العاملين بأعراض فيروس كورونا المستجد والسبل الوقائية.

2.  قياس درجة حرارة جميع العاملين يومياً.

3.  إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات، وتنظيف والمطبخ ومحطات شحن وصيانة الإسطوانات ومعدات الغوص.

4.  تخفيض حجم العمالة بالمنشأة لضمان التشغيل الآمن.

5.  المدة البينية لحصول العاملين بالمدن الساحلية على إجازات هي 60 يوماً.

6. عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

7.  توفير المطهرات ومعقمات الأيدى بكافة الأماكن داخل المراكز والمنشآت ومنطقة الاستقبال.

8.  وضع لوحات إرشادية عن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى باللغات المختلفة.

9.  منع غير العاملين أو الممارسين للغوص والأنشطة البحرية من الدخول للمنشأة.

10.  التشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

11.  الالتزام بتقديم قائمة بأسماء وبيانات المشاركين والقائمين على رحلات السفاري للمسئولين.

12.  تعقيم المعدات: المنظم Regulator - قناع الوجه والسنوركل - جهاز معادل الطفوBCD - بدلة الغوص.

13. التعقيم عن طريق غمرها في محلول تبييض) كلور ( بتركيز 10%).

14.  تنظيف وتطهير كافة المعدات بعد كل استخدام، والاحتفاظ بالمعدات المؤجرة ).

15. الالتزام باستخدام كل شخص المعدات الخاصة به طوال الرحلة وعدم مشاركتها أو خلطها مع معدات الآخرين.

16. غسل معدات الأنشطة البحرية الخاصة «بالكايت سيرف، الويند سيرف، التزلج على الماء، الباراشوت» بالماء وتركها لتجف في الشمس.


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