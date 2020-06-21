فيديو..محافظ الأقصر يوجه رئيس لجنة امتحانات بفض التجمعات وتوفير كواشف حرارة

الأقصر – أحمد مرعى

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رئيس لجنة بمدرسة الثانوية العسكرية بمدينة الأقصر، بفض التزاحم بين الطلاب قبل دخول اللجان وأداء امتحان مادة اللغة العربية، وتوفير أجهزة الكواشف الحرارية المخصصة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات.

وكان قد نظم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفقة اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، عمليات دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة بلجان مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، ومدرسة خالد بن الوليد الثانوية.

وتوافد اليوم الأحد، طلبة الثانوية العامة على اللجان المختلفة بمحافظة الأقصر، لأداء امتحانات الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية، حيث أعلن الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر انه تم الانتهاء من اعمال الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى 2019 /2020، وأوضح عايد انه فى اطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتفعيلا لمنظومة الاجراءات الاحترازية المتخذه وخاصة مع بدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، جاءت توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر للتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لمواصلة اعمال التطهير والتعقيم لجميع مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة ، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وجارى استكمال تركيب بوابات التطهير لكل لجنة والتى سيتم الانتهاء منها مساء اليوم لتكون جاهزة غدا .

واكد وكيل تعليم الأقصر انه تم تسليم جميع اللجان الادوات الخاصة بالحماية من كمامات وجونتيات وادوات تعقيم واجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين ، كما تم التشديد على كافة القائمين على اعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع الحرص التام على سلامه الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم مع مسئولى الادارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرانس .

وفى سياق متصل يتابع محافظ الاقصر اعمال التطهير والتعقيم بجميع لجان الامتحان فضلا عن متابعته لسير اعمال غرف العمليات بمديريات التعليم والصحة و غرف العمليات الفرعية بالادارت التعليمية والصحية بمدن المحافظة لرصد المستجدات اولا باول ولسرعة التعامل الفورى مع اية احداث طارئة واتخاذ الاجراءات الفورية بشأنها، حيث جاء ذلك لضمان توفير الجو الملائم للطلاب لاداء امتحاناتهم على اكمل وجه.

من الجدير بالذكر أن عدد اللجان المجهزة بلغ 25 لجنة موزعة على مدن المحافظة ليؤدى بها 7004 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى 2019 /2020.