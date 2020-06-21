غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: 4 حالات تمزيق وشطب و2 اشتباه فى كورونا

أوضح تقرير غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية أنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية خلال اليوم الأول من امتحانات القسم العلمى فى مادة الفقه، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسى أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

ورصدت غرف المتابعة ما يلى:-

• 2 حالة تمزيق أوراق إجابة وتم تحرير محضر بها

• 2 حالة شطب على ورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها

• 2 حالة اشتباه بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين

وأشار التقرير إلى أنه تم التعامل مع حالات الاشتباه بالأخذ بسبل الأمن والحيطة واتباع الإرشادات المنوطة بالتعامل مع حالات الاشتباه، وتم تعقيم اللجان التى خالطوها، وإرسالهم للمستشفيات للوقوف على حالتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وتلقى قطاع المعاهد الأزهرية العديد من الإشادات الخاصة بحسن تنظيم أعمال الامتحانات والتدابير الاحترازية، خاصة ما قام به محافظ مرسى مطروح من تقديم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على ما لمسه من مجهودات طيبة مبذولة لتنظيم أعمال الامتحانات وذلك خلال زيارته للجنة بنين مطروح.

وتمنى قطاع المعاهد كل التوفيق للطلاب الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف للاعتماد على النفس والسعى لأجل تحقيق الأهداف المرجوة وما يتم مشاهدته في اللجان على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذرى لثقافة الطلاب وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم، وخاصة ما بدا منهم من تعاون شديد بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها.