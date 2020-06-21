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غرامات تزيد عن 400 ألف يورو لمخالفين قواعد مواجهة كورونا بولايات ألمانية

الأحد، 21 يونيو 2020 03:51 م
غرامات تزيد عن 400 ألف يورو لمخالفين قواعد مواجهة كورونا بولايات ألمانية أنجيلا ميركل
كتبت: هناء أبو العز

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تدخل كل من ولاية سكسونيا السفلى وبريمن  الألمانية، المرحلة الخامسة والأخيرة من الخطة المرحلية لتخفيف إجراءات وباء كورونا اعتبارًا من  يوم غد الإثنين.
 
وعلى الرغم من ذلك فقد حددت البلديات في ولاية سكسونيا السفلى وبريمن بالفعل آلاف الانتهاكات لقوانين كورونا، وفرضت غرامات يبلغ مجموعها عدة مئات الآلاف من اليورو.
 
ففى منطقة هانوفر  تم الإبلاغ عن أكثر من 4،800 انتهاك في منطقة هانوفر وحدها بحلول منتصف يونيو. وبلغت الغرامات حوالي 227 ألف يورو، وقد تم بالفعل تلقي 35.000 يورو من هذا المبلغ.
 
 وقالت متحدثة باسم المنطقة إن الجرائم الرئيسية هي أن تقل عن الحد الأدنى لمسافة متر ونصف وانتهاك الجماعات ضد حظر الاتصالات. في القطاع التجاري ، ومع ذلك ، كانت هناك انتهاكات عرضية فقط.
 
وفي بريمن ، تم احتساب ما يقرب من 2500 انتهاك وصدرت غرامات تبلغ حوالي 190،000 يورو بحلول نهاية مايو ، كما قالت متحدثة باسم السناتور الداخلي.
ووقعت أكثر من 80%من المخالفات الإدارية في أبريل ، عندما كانت القيود في أزمة كورونا لا تزال جديدة وبعيدة المدى بشكل خاص. في مايو .
 
وحددت مدينة أولدنبورج حوالي 500 انتهاك لمتطلبات الهالة بحلول منتصف يونيو،وفي الحالات الفردية ، تم فرض غرامات أيضًا ، خاصة في حالة انتهاك شرط المسافة. وقالت إن مجموع هذه الأرقام بلغ أربعة أرقام منخفضة.
 
 وقال متحدث باسم المدينة إن إجراءات السمع جارية في بعض المطاعم ، وقد تصل الغرامات إلى 2000 يورو.
 
 

أنجيلا ميركل

ألمانيا

كورونا

غرامات مالية

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