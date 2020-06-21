عمدة لندن يدعو رئيس الوزراء إلى فرض ارتداء الكمامات بالمتاجر في المتاجر

كتب محمد سعودي

دعا صادق خان ، عمدة لندن، بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني إلى ضرورة إصدار أمر بأن تكون أقنعة الوجه والكمامات إلزامية في المتاجر وجميع الأماكن العامة، مشيرا إلى أن الكمامات تسهم في وقت انتشار تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".



عمدة لندن

وقال عمدة لندن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم، مستائلا :"لماذا الانتظار؟ الدليل واضح بشكل متزايد - ارتداء أغطية الوجه يمكن أن يساعد في وقف انتشار هذا الفيروس القاتل... يجب على رئيس الوزراء التصرف الآن لجعلها إلزامية في المتاجر وجميع الأماكن العامة. الأرواح على المحك".

وفي وقت سابق من اليوم، حث صادق خان ، عمدة لندن، مواطنيه بضرورة اتخاذ طرق أمنه للتعبير عن رأيهم في مكافحة العنصرية لتوصيل صوتهم، موضحا أنه يشعر بالقلق من خلال تجمعات الاحتجاجات مما يقلل من القدرات على وقف انتشار فيروس كورونا.

وكتب صادق خان، عبر حسابه بموقع تويتر:" مثل الكثير من سكان لندن ، أشعر بالغضب والإحباط الشديد من مدى انتشار العنصرية في مجتمعنا، وبشكل خاص مدى تأثير ذلك على سكان لندن من ذوى البشرة السمراء على العنصرية النظامية".

وتابع:" إنني أحث جميع سكان لندن على إيجاد طرق آمنة لتوصيل صوتهم، من الضروري أن نحافظ على الزخم في نضالنا من أجل التغيير من أجل سكان لندن ذوى البشرة السمراء ، ولكن يجب علينا القيام بذلك بطريقة تحمي أسرنا ومجتمعاتنا".