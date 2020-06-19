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عمدة لندن يحيى ذكرى هجوم فينسبرى الإرهابى: نحن مدينة توحدها قيمنا المشتركة

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:45 ص
عمدة لندن يحيى ذكرى هجوم فينسبرى الإرهابى: نحن مدينة توحدها قيمنا المشتركة صادق خان عمدة لندن - أرشيفية
كتب محمد رضا

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أحيا صادق خان، عمدة لندن، ذكرى ضحايا هجوم فينسبرى بارك الإرهابى، الذى وقع فى العاصمة البريطانية، فى ذات اليوم 19 يونيو عام 2017، وحينها وقع حادث دهس للمصلين بمسجد فى منطقة فينسبرى بارك بالعاصمة البريطانية "لندن"، الذى أسفر عن سقوط 3 قتلى و10 جرحى، وقال عمدة لندن، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الجمعة، إنه "فى ذكرى هجوم فينسبرى بارك الإرهابى، نتذكر مكرم على وجميع المتضررين فى ذلك اليوم الرهيب.. نحن مدينة توحدها قيمنا المشتركة وتعززها خلافاتنا.. قد يسعى البعض لتقسيمنا، لكننا لن نهزم أبدًا".

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وكانت محكمة بريطانية، قضت بالسجن لمدة 43 عاما على الأقل على منفذ الهجوم على مسجد فينسبرى فى لندن، وذلك بعد أن دهس بواسطة سيارة "فان"، مجموعة من المصلين لدى خروجهم من صلاة التراويح خلال شهر رمضان عام 2017، فى مسجد فينسبرى بارك، أو المسجد الكبير فى شمال لندن.

 

فيما أعلنت الشرطة، أنها اعتقلت الفاعل، وأمسك به مواطنون قبل اعتقاله، وأن المعلومات تشير إلى أنه "يمينى عنصرى معاد للمسلمين والمهاجرين"، وقتل فى الهجوم على المسجد، والذى نفذ بشاحنة "فان"، مصل واحد، وأصيب 8 آخرون، وأمسك المصلون لاحقا بمنفذ الهجوم وسلّموه للشرطة.

 

يشار إلى أنه يوم الاثنين 19 يونيو 2017، كان قد وقع حادث دهس للمصلين بمسجد فى منطقة فينسبرى بارك بالعاصمة البريطانية "لندن"، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المصلين والمارة، وقالت الشرطة البريطانية - حينها - إنها تتعامل مع حادث كبير بشارع سفين سيسترز فى لندن، موضحة اعتقال شخص بعد حادثة الدهس وفرار اثنين.

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وبعد يومين من الحادث، كانت قد قالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، إن منفذ الاعتداء الإرهابى قرب مسجد فينسبرى بارك فى العاصمة البريطانية لندن، كان قد خطط لاستهداف مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، وأضافت أن السبب الذى منع المنفذ دارين أوزبورن، البالغ من العمر 47 عاما، من شن الهجوم على المتظاهرين هو "السكر"، ما دفعه عوضا عن ذلك إلى مهاجمة المصلين فى المسجد فينسبرى بارك فى لندن.

 

وأشارت "سكاى نيوز"، إلى أن أوزبورن كان قد علم أنه سيجرى تنظيم مسيرة دعما للقدس والفلسطينيين فى لندن بذلك التوقيت، وكان يصرخ ويسب أثناء وجوده فى احد المتاجر ضد المظاهرة، وأخبر أوزبورن الموجودين فى الحانة - حينها - بأنه ذاهب إلى لندن من أجل "فعل شىء ما مع هؤلاء"، فى إشارة إلى التجمع المناصر للفلسطينيين، وقال "يجب أن نقف ضد المسلمين".

 

وقالت سكاى نيوز، إن الشرطة أضاعت فرصة الإمساك به عندما أبلغت بأنه فى حالة سكر داخل شاحنة فان استأجرها، وبالفعل خرجت المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين بعد ظهر الأحد - وهو اليوم السابق لتنفيذ حادث الدهس - لكن أوزبرون وصل متأخرا، لأنه كان فى حالة سكر شديدة للغاية فهاجم المصلين فى المسجد فى الساعات الأولى من اليوم التالى، فيما كانت تقارير صحفية تحدثت أن أوزبرون عبر عن وجهات نظر عدائية متزايدة تجاه المسلمين فى الأيام التى أعقبت الهجمات على جسر لندن مطلع يونيو 2017.

 


هجوم فينسبرى بارك الإرهابى

مسجد فينسبرى بارك

اضطهاد المسلمين

الاسلاموفوبيا

عملية ارهابية

عمدة لندن

صادق خان

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