اليوم السابع
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طلاب الثانوية بعد خروجهم من امتحان العربى: "الامتحان حلو"

الأحد، 21 يونيو 2020 01:47 م
طلاب الثانوية بعد خروجهم من امتحان العربى: "الامتحان حلو" امتحانات الثانوية العامة 2020
كتب محمد صبحى

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خرج قبل قليل طلاب الثانوية العامة بعد اداء امتحان مادة اللغة العربية والذى انطلق منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة .
 
وأكد طلاب الثانوية العامة فور خروجهم من اللجان، أن سبب التأخير فى الخروج إلى الآن يعود لاستلامهم امتحانات مواد الثانوية العامة غير المضافة لدرجات المجموع الكلى. 
 
وحول امتحان مادة اللغة العربية قال  الطلاب لـ"اليوم السابع": "الامتحان حلو والحمد لله الأسئلة سهلة ومباشرة".
 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.
 
 


 

امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة 2020

امتحان اللغة العربية 2020

الثانوية العامة

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