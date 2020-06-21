طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية وحار بالبحرين وغائم بالإمارات

كتب وكالات

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها، عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة، فى حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس، اليوم الأحد، فى مملكة البحرين سيكون حاراً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق يتحول إلى حسن خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتزداد سرعتها من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً خلال النهار، وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة أحياناً، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة: العظمى 42 مئوية، والصغرى 29 مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة، والصغرى 20 بالمئة.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالامارات، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة نهارا.

وأوضح المركز - فى بيانه اليومى - ان الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 30، تصل إلى 42 كم/س أحياناً.. و يكون الموج فى الخليج العربى متوسطا يضطرب مساءً و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:19 والمد الثانى عند 01:02 و الجزر الأول عند الساعة 07:52 والجزر الثانى عند الساعة 18:38..و فى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..و سيحدث المد الأول عند الساعة 10:27 و المد الثانى عند الساعة 21:14..و الجزر الاول عند الساعة 16:03 الجزر الثانى عند الساعة 04:05.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 42 29 75 20 دبى 44 29 85 20 الشارقة 44 29 90 25 عجمان 44 30 90 30 أم القيوين 45 28 90 25 رأس الخيمة 43 28 85 30 الفجيرة 40 33 85 40 العين 47 26 60 10 ليوا 47 27 70 20 الرويس 45 28 75 25 السلع 42 28 80 25 دلما 41 32 70 30 طنب الكبرى 40 33 80 35 طنب الصغرى .