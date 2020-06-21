طارق شوقى عن محاولة تشويه امتحانات الثانوية: تضليل والسوشيال فى منتهى الخطورة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن السوشيال ميديا في منتهى الخطورة، ومن يتحدث عن مشاكل في امتحانات الثانوية العامة لا نعرف من هو، فمن يكتب على السوشيال ميديا هم أناس إما مضللون أو عاديون أو لهم أهداف.



وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن الوزارة منعت التصوير داخل اللجان ولكن نرى صورة منشورة على السوشيال ميديا، موضحا أن ما ينشر على السوشيال ميديا يصدر للمجتمع صورة غير واقعية، وتحاول أن تشوه جهود الدولة في تنظيم عمليات امتحانات الثانوية العامة.



ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك أرقاما ونسبا تؤكد نجاح اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه لا ينبغي الاستناد إلى السوشيال ميديا في الأزمات لأن من ينشر على السوشيال ميديا هو صاحب مصلحة أو غرض يعمل عليه، وهناك جهات مؤسسة وجهات دولية تعمل على السوشيال ميديا لتصدر هذا المشهد الذى يشوه امتحانات الثانوية العامة.



وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن اليوم تم امتحان 667 ألف طالب موزعين على 2200 لجنة رئيسية، و56500 لجنة فرعية، مضيفا أننا تلقينا 16 شكوى صحية اليوم ليس لها علاقة بكورونا.



وأكد الوزير، أن هناك إجراءات جديدة من وزارة الداخلية بداية من يوم الخميس لمواجهة تكدس أولياء الأمور أمام اللجان، وأضاف أنه تم ضبط 6 حالات غش أثناء الامتحان، وتم حرمانهم لمدة سنتين.