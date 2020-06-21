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طارق شوقى:إجراءات مشددة من الداخلية لمواجهة تكدس أولياء الأمور أمام اللجان

الأحد، 21 يونيو 2020 07:21 م
طارق شوقى:إجراءات مشددة من الداخلية لمواجهة تكدس أولياء الأمور أمام اللجان طارق شوقى
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اليوم تم امتحان 667 ألف طالب موزعين على 2200  لجنة رئيسية، و56500 لجنة فرعية، مضيفا أننا تلقينا 16 شكوى صحية اليوم ليس لها علاقة بكورونا.

وأكد الوزير، أن هناك إجراءات جديدة من وزارة الداخلية بداية من بوم الخميس لمواجهة تكدس أولياء الأمور أمام اللجان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه تم ضبط 6 حالات غش أثناء الامتحان، وتم حرمانهم لمدة سنتين.

 

 


طارق شوقى

كورونا

امتحان الثانوية العامة

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