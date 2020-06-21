ضبط 80 ألف كمامة مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالأسكندرية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص الإسكندرية وبداخله 80000 كمامة غير مطابقة للمواصفات، فى إطار استمراراً جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى .

وكانت معلومات وردت معلومات لإدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكنديرية تفيد قيام (أحد الأشخاص – مدير مصنع ملابس "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة داخل مصنعه غير المستوفى للإشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تصنيع المستلزمات الطبية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حيث تم ضبط (80000 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى مدون عليها بيانات تجارية وهمية) بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.