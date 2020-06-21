اليوم السابع
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وتثبيت الكسور بشرائح ومسامير..

صور.. مستشفى أرمنت التخصصى تنقذ مواطنا عقب إصابته بكسور فى يده بحادث سير

الأحد، 21 يونيو 2020 01:24 ص
صور.. مستشفى أرمنت التخصصى تنقذ مواطنا عقب إصابته بكسور فى يده بحادث سير مستشفى أرمنت التخصصى تنقذ مواطن عقب إصابته بكسور فى حادث سير
الأقصر – أحمد مرعى

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أجرى رجال الفريق الطبى بمستشفى أرمنت التخصصى، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، عملية جراحية عاجلة لإنقاذ مواطن يبلغ من العمر 30 سنة، عقب إصابته فى حادث سير وإصابة بكسور فى مشطيات اليد اليمنى، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد بسيوني مدير عام المستشفى، والدكتور عبدالرحمن محمود نائب مدير عام المستشفى.

البداية كانت بحضور مريض يبلغ من العمر 30 عاماً إلى قسم الطوارئ بالمستشفي، إثر إدعاء حادث سير وهو يعاني من كسور بمشطيات اليد اليمني، وتم إستقبال الحالة بالطوارئ، بواسطة الدكتور أحمد مهران، وتم عمل الإسعافات الأولية وحجز المريض بالمستشفي وعمل عملية لتثبيت الكسور باليد بواسطة شرائح ومسامير مصغرة ميكرو، وذلك لإستعادة الوظيفة الكاملة لليد.

وتم إجراء الجراحة للمواطن بواسطة كل من الدكتور أحمد إبراهيم أخصائي جراحة العظام، والدكتور أحمد مهران طبيب مقيم جراحه عظام، والدكتور أحمد إسماعيل أخصائي التخدير، والدكتور أحمد جمال طبيب مقيم التخدير، ومحمد قناوي فني الأشعة، حيث وجه مدير المستشفى الشكر الوفير لفريق العمليات ولجميع العاملين بالمستشفى على الجهود المبذولة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، حيث أكد الدكتور أحمد بسيوني مدير عام المستشفى، أنه على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مستشفى أرمنت التخصصىى فى أتم الإستعداد لإستقبال جميع الحالات الطارئة والغير طارئة وخدمة الوطن والمواطنين.

وكان قد نجح الفريق الطبى بمستشفى أرمنت التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية بوزارة الصحة غرب الأقصر، فى إنقاذ طفل 7 شهور يعانى من عيب خلقى نادر، وإجراء عمليتين له وخرج بصحة جيدة، حيث توجه الدكتور أحمد بسيوني مدير عام المستشفى، والدكتور عبدالرحمن محمود نائب مدير عام المستشفى، بالشكر والتقدير للفريق الطبى وفريق التمريض وفريق العمال لخدمتهم للطفل بصورة مميزة، والبداية كانت بإستقبل مستشفى أرمنت التخصصى، طفل 7 شهور يعاني من إمساك مزمن منذ الولادة وبعد الفحص وعمل الأشعة والتحاليل اللازمة، تبين أنه يحتاج للتدخل الجراحى.

مستشفى أرمنت التخصصى تنقذ مواطن عقب إصابته بكسور في يده (1)
 
مستشفى أرمنت التخصصى تنقذ مواطن عقب إصابته بكسور في يده (2)
 

مستشفى أرمنت التخصصى تنقذ مواطن عقب إصابته بكسور في يده (2)


الاقصر

مستشفى ارمنت التخصصى

عملية جراحية لمواطن بارمنت

اخبار الاقصر

تركيب شرائح ومسامير بيد مواطن بارمنت

اخبار المحافظات

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