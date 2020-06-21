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صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع لجان الثانوية العامة ويشدد على تطبيق الإجراءات

الأحد، 21 يونيو 2020 10:30 ص
صور.. محافظ كفر الشيخ يتابع لجان الثانوية العامة ويشدد على تطبيق الإجراءات
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ ونائبه الدكتور عمرو البشبيشي والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من لجان الثانوية العامة.

وطالب محافظ كفرالشيخ بتغيير مكان بوابة التطهير الإلكترونية لم لاحظته وقوف الطلاب خارج اللجنة كما لاحظ تعطيل إحدى جوانب البوابة الالكترونية للمدرسة، كما رصد زحام أمام لجنة مدرسة هشام بركات الثانوية.

محافظ كفر الشيخ يتابع لجان الثانوية العامة ويشدد على تطبيق الإجراءات (1)

كما تفقد المحافظ لجان مدارس الشهيد حمدي ابراهيم الإعدادية، ومدرسة هشام بركات الثانوية ومدرسة السعدية القديمة، ومدرسة المنتزة، وأكد محافظ كفرالشيخ على توفير كميات احتياطيه من الكمامات للطلاب، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

محافظ كفر الشيخ يتابع لجان الثانوية العامة ويشدد على تطبيق الإجراءات (2)

وشهدت 84 لجنة امتحان ثانوية عامة بمحافظة كفرالشيخ ، إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وبدأ دخول الطلاب من البوابة الإلكترونية للتطهير والتعقيم، ثم يتسلم الطالب أدوات التعقيم من كمامة ومطهر وقفاز وحذاء، ويجلس الطالب فى ديسكات فى الظل لحين صعوده اللجنة كما تسلم الملاحظون والمراقبون نفس أداوات الطلاب ويزيد على الطالب ماسك للوجه.

محافظ كفر الشيخ يتابع لجان الثانوية العامة ويشدد على تطبيق الإجراءات (3)

وتابعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ توزيع صناديق الأسئلة من مركز التوزيع وانطلاقها للمدارس وسط حراسات أمنية من رجال الشرطة للجان، إلى 14 طالبا أو أقل فى اللجنة الواحدة حسب مساحتها، ومراعاة المسافة بين الديسك والمجاور له متر ونصف من كافة الاتجاهات، لاستقبال 19 ألفا و413 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، لأداء الامتحانات، مؤكداً أنه تم تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة.

محافظ كفر الشيخ يتابع لجان الثانوية العامة ويشدد على تطبيق الإجراءات (4)
 

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