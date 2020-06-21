اليوم السابع
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صور.. رفع 24 طن مخلفات وقمامة بالقرى ووسط مدينة الزينية بحملات نظافة

الأحد، 21 يونيو 2020 02:53 م
صور.. رفع 24 طن مخلفات وقمامة بالقرى ووسط مدينة الزينية بحملات نظافة مدينة الزينية تنجح فى رفع 24 طن مخلفات وقمامة بالقرى
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى، اليوم الأحد، بإستكمال أعمال النظافة داخل نطاق القرية، حيث تم رفع 4 طن من التراكمات والمخلفات من الطرق، ونفذت أعمال الحملة بقيادة مكى عمر سكرتير القرية، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برفع 5 طن مخلفات بقيادة أشرف سعد الدين رئيس قرية الصعايدة.

وأضاف العقيد أحمد الهوارى، فى بيان صحفى، أنه تم أيضاً رفع 15 طن من القمامة والتراكمات والمخلفات الصلبة داخل نطاق المدينة، وذلك بإشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز، وطه عباس مسؤول النظافة بالمدينة، حيث يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير اعمال منظومة النظافة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وكان قد صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه في إطار تنفيذ المشروعات القومية المتعثرة وبعد توقف منذ العام 2008، تقرر إستئناف العمل فى تحديد مسار محور السوفتيل وهو "الواصل بين مطار الأقصر الدولي ومدخل مدينة الزينية والمزمع وصوله حتي البر الغربي حيث وادي الملوك والمزارات الأثرية" من جانب  السكة الحديد، بعرض 25 متر وطول 11 كيلو متر، وذلك بعد وصول مديرية المساحة بالأقصر لتجديد إحداثيات الطريق وتحديد معالمه، حتي فندق السوفوتيل.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه هذا الطريق والمشروع القومى الأبرز بالمدينة يساهم فى دعم حركة السياحة مستقبلاً، حيث أن الرحلة للسياح بالطريق الحالي تبلغ حوالى 60 كيلو متر، وبعد إنهاء الطريق ستصبح الرحلة 20 كيلو متر فقط، وهو ما يساهم فى دعم زيارات السياح للمعالم الفرعونية بالأقصر بصورة أسرع وفى طرق حديثة تم خلالها مراعاة كافة أوجه الدعم والمعايير الحديثة لإنشاءات الطرق.

مدينة الزينية تنجح فى رفع 24 طن مخلفات وقمامة بالقرى ووسط المدينة (1)
مدينة الزينية تنجح فى رفع 24 طن مخلفات وقمامة بالقرى ووسط المدينة (1)

 

مدينة الزينية تنجح فى رفع 24 طن مخلفات وقمامة بالقرى ووسط المدينة (2)
مدينة الزينية تنجح فى رفع 24 طن مخلفات وقمامة بالقرى ووسط المدينة (2)

 


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