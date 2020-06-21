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صور.. أهالى كوم الأشراف بالشرقية يشكرون "اليوم السابع" بعد تغيير عمود إنارة متهالك

الأحد، 21 يونيو 2020 09:00 ص
صور.. أهالى كوم الأشراف بالشرقية يشكرون "اليوم السابع" بعد تغيير عمود إنارة متهالك تغير عمود إنارة متهالك بقرية كوم الأشراف
الشرقية - فتحية الديب

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أعرب عدد من أهالى قرية كوم الأشراف التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن خالص شكرهم لموقع "اليوم السابع" بعد نشر استغاثتهم لتضررهم من عمود كهرباء يمثل خطورة على حياة الأطفال، وفور نشر الاستغاثة استجابت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، وقطاع الكهرباء وتم تغيير العمود وعمل صيانة لعدد من الأعمدة بالقرية.

وقال سامى عبد الحميد، من أبناء القرية، إنه فور نشر "اليوم السابع" استغاثة الأهالى بوجود عمود إنارة يمثل خطورة على حياة الأطفال لوجود فراغ أسفله، حضر للقرية مسئولين بقطاع الكهرباء ومسئولين من الوحدة المحلية التابع لها القرية وتم تغيير العمود وعمل صيانة لعدد من الأعمدة، معبرا عن خالص شكره للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والوحدة المحلية التابعة لها القرية.

وكان "اليوم السابع" نشر الأسبوع الماضى شكوى أهالى قرية كوم الأشراف، من وجود عمود إنارة يمثل خطورة على حياة الأطفال، وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

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