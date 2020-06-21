صحة سوهاج : ارتفاع عدد المتعافين من كورونا لـــ 344 حالة على مستوى المحافظة

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج خلال بيان لها اليوم عن إرتفاع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس على مستوى محافظة سوهاج إلى 344 متعافى سواء بالعزل المنزل أو العزل بالمستشفيات الحكومية وتتم الأن متابعة حالات المتعافين طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المعتمد فى هذا الشأن.

يذكر أن الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج ترأس لجنة لمتابعة أعمال تطوير مستشفى الصدر بمركز جزيرة شندويل شمال سوهاج ضمت اللجنة المهندس علي عبد الساتر الدردير المدير الإقليمي لمشروعات وزاره الصحة والدكتور علاء غفير مدير الطب العلاجي والدكتور عادل اللبودي مدير مستشفي الصدر.

جائت الجولة بمرافقة لجنة من وزارة الصحة وذلك من أجل وضع اللمسات النهائية نحو بدء أعمال تطوير المستشفى بجزيرة وتم تفقد جميع أرجاء المستشفى ووضع خطة تطوير وإعادة تأهيلها وتم تفقد المباني المقامة على أرض المستشفي للوقوف على امكانيه تطويرها.

وسوف تشمل عملية التطوير إنشاء شبكه غازات كامله وتطوير غرف الإقامة وإنشاء قسم للعناية المركزة وتجهيز سكن للأطباء وسكن للطبيبات المساعدة للتمريض تطوير المغسلة والمطبخ والخدمات المساعدة والخدمات الإدارية بالإضافة إلى الأعمال الكهربائية وأعمال السباكة بالمستشفى

وتم تجهيز تقرير مفصل بعد إتمام الزيارة وارساله لوزارة الصحة لأخذ الخطوات اللازمة نحو طرح عمل التطوير واسنادها لإحدي الجهات للإنتهاء من الإعمال في أسرع وقت ممكن.

وعلى جانب أخر أكد مصدر مسؤول بصحة سوهاج أن مستشفى الصدر بجزيرة شندويل سوف يتم تجهيزها بعدد 70 سرير وهناك 10 أسرة للعناية المركزة وأنه طبقا لتعليمات وزارة الصحة فقد تم وضعها ضمن الأولية الأولى للخطة وزارة الصحة لتطوير مستفيات الصدر والحميات لإستقبال حالات الكورونا في الفترة القادمة بعد الإنتهاء من التجهيز.

وأضاف االمصدر أنه تم تم الإنتهاء من شبكة الغازات بمستشفى حميات سوهاج وخلال أيام سوف يتم تركيب جهاز الأشعة المقطعية بالإضافة إلى الإنتهاء من تجهيزات العناية المركزة بطاقة 8أسرة الإنتهاء منها بالكامل وسوف تكون جاهزه خلال أيام لتعمل بكامل طاقتها لإستقبال كافة المصابين بفيروس كورونا المستجد.