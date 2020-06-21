صحة الشرقية: ضبط مصنع لإنتاج الكمامات وأقراص الترمادول بمسكن صيدلى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، تكثيف الرقابة على سوق المستلزمات الطبية والوقائية والدواء، ومتابعة التسعيرة الجبرية لها بالمحافظة ، والضرب بيد من حديد على المخالفين ، لعدم استغلال المواطنين، فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ، ولضمان توفير دواء آمن، والتصدى لممارسات بيع وتداول الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وشنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، ومفتشى الصيدلة بالإدارة الصحية بكفر صقر، حملة مشتركة لمداهمة إحدى الصيدليات بمركز ومدينة كفر صقر، حيث تم إستصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش سيارة ومسكن الصيدلى صاحب الصيدلية المخالفة، وتمكنت الحملة أثناء تفتيش مسكن الصيدلى من العثور على مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات بالدور الأرضى بمنزله، وتم ضبط كمية كبيرة من الكمامات المخالفة بداخله تقارب 500 ألف كمامة ، كما تم ضبط وتحريز638 قرص مخدر "ترامادول"، وعدد ١٦٦٦ (قرص/ عبوة/ أمبول) لأدوية مخالفة، تمثلت فى منشطات مهربة مجهولة المصدر، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحى محظور بيعها، وأدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية منتهية الصلاحية.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات بمركز الشرطة بكفر صقر، وتم التحفظ على الصيدلى المخالف، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك فى الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

المضبوطات بمنزل الصيدلى

المضبوطات بمنزل الصيدلى

المضبوطات بمنزل الصيدلى

المضبوطات بمنزل الصيدلى