الكويت (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد، شفاء 514 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 31 ألفا و240 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال514 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس السبت، شفاء 563 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 30 ألفا و729 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية،أعلنت بدء فرق المسح الميدانى الصحية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في أخذ المسحات المخبرية (أنف/ بلعوم) عبر الزيارات المنزلية للمناطق السكنية والنموذجية؛ وذلك بواسطة الاختيار العشوائي.

وأوضحت الصحة الكويتية - في بيان على موقعها على موقع التدوينات القصيرة تويتر مساء أمس السبت، أن ذلك يأتي استكمالا للجهود الوقائية للمنظومة الصحية، واستكمالا لحملات الترصد النّشط في الفحص، وذلك لتقييم الوضع الوبائي المجتمعي بعناية ودقة.