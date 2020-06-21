شباب متطوعون يوزعون كمامات ومعقمات على طلاب الثانوية بالوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وزع عدد من الشباب المتطوعين، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، كمامات ومعقمات ومستلزمات وقاية بالمجان على طلبة وطالبات الثانوية العامة قبيل دخول لجان الامتحانات، حيث شهدت لجان الامتحانات بالوادى الجديد، تواجدا أمنيا مكثفا وتواجد الفرق الطبية لمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الطبية الخاصة بتأمين امتحانات الثانوية العامة.

كما وفرت المحافظة حافلات لطلبة مناطق درب الأربعين بمركز باريس، وقرى أبو منقار بمركز الفرافرة والمناطق البعيدة والنائية بباقى المراكز لنقل الطلبة لمقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتوزيع الكمامات والقفازات على الطلاب قبل دخول المدرسة، والكشف الطبى عليهم والالتزام بالدخول من بوابة التعقيم ومراعاة مسافات التباعد بينهم مع زيادة المظلات وأعداد المقاعد أمام المدرسة وداخلها لراحة الطلاب، وتدبير سيارة احتياطى بكل مركز لتكون جاهزة لنقل أجوبة الامتحانات فى حال تعطل السيارة الأساسية.

ويؤدى 1841 طالبا وطالبة بمحافظة الوادى الجديد، صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية، فى 12 لجنة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة، اليوم الأول من انطلاق ماراثون الثانوية العامة.

من جانبه شدد محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، على منع أى تجمعات للطلاب وذويهم خارج اللجان بعد انتهاء الامتحان وذلك كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ، أنه جرى تجهيز وتعقيم وتطهير 12 لجنة لاستقبال 1841 طالًبا وطالبة، وتجهيز اللجنة لتقليل الكثافة باللجان والالتزام بالعدد المحدد وهو 14 طالبًا أو طالبة.

ولفت المحافظ، إلى توزيع الكمامات والقفازات على الطلاب قبل دخول المدرسة، والكشف الطبى عليهم والالتزام بالدخول من بوابة التعقيم ومراعاة مسافات التباعد بينهم مع زيادة المظلات وأعداد المقاعد أمام المدرسة وداخلها لراحة الطلاب، وتدبير سيارة احتياطى بكل مركز لتكون جاهزة لنقل أجوبة الامتحانات فى حال تعطل السيارة الأساسية.

وأكد صلاح ميرغنى مدى قطاع التعليم بالمحافظة، الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء ماراثون الثانوية العامة صباح اليوم، حيث جرى التأكد من الإجراءات الاحترازية وجاهزية بوابات التعقيم.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد” الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.