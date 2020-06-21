اليوم السابع
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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم السجن للمتهمين بـ"أحداث عنف الموسكى"

الأحد، 21 يونيو 2020 05:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم السجن للمتهمين بـ"أحداث عنف الموسكى" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت دائرة الإرهاب المنعقدة بطرة، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الموسكى"، بعد حكم السجن للمتهمين.

ما هى الدائرة الى أصدرت الحكم؟

ــ صدر الحكم من الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وعماد الدرمللى.

متى تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين؟

ــ فى الجلسة التى عقدت فى 28 أكتوبر الماضى تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، وطالب بتطبيق مواد الاتهام على المتهمين.

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

ــ نظرت المحكمة فى الدعوى حوالى 8 جلسات وكان آخرها جلسة النطق بالحكم التى عقدت 20 يونيو 2020.

ما هو الحكم الصادر ضد المتهمين؟

حصل 8 متهمين على حكما بالسجن 5 سنوات، بينما حصل متهم على حكما بالسجن ثلاثة سنوات.

ما هى العقوبات التبعية التى أقرتها المحكمة على المتهمين؟

ـ وضعت المحكمة على المتهمين عقوبتين تبعية وهما :

1 ـ وضع المتهمين المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة بعد انقضاء مدة العقوبة المقضى بها.

2 ـ مصادرة المضبوطات التى تم العثور عليها بحوزة المتهمين وجاءت فى البندد رابعا من منطوق الحكم.

ما الموقف القانونى ضد المتهمين؟

ــ يتبقى للمتهمين فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكى والتعدى على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدنى، ومنعه من ممارسة عمله، فى مطلع شهر يونيه من عام 2014.


احداث الموسكى

احداث قسم الموسكى

اخبار مصريه

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