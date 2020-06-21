اليوم السابع
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سيارة شرطة واسعاف يتجولان أمام مقرات لجان الثانوية العامة بأكتوبر

الأحد، 21 يونيو 2020 10:19 ص
سيارة شرطة واسعاف يتجولان أمام مقرات لجان الثانوية العامة بأكتوبر سيارة شرطة واسعاف يتجولان مقرات لجان الثانوية العامة بأكتوبر
كتبت آية دعبس

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شهدت منذ قليل، لجنة الثانوية العامة بمدرسة الحى الثانى الرسمية لغات، وصول سيارة إسعاف،وسيارة شرطة، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات، وأحوال الطلاب داخل المدرسة.
 
 
وأكدتا سيارة الشرطة والإسعاف، لمسؤولى اللجنة، انهما يتابعا الأوضاع فى لجان مدينة 6 أكتوبر.
 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.
 
 
سيارة شرطة واسعاف يتجولان مقرات لجان الثانوية العامة بأكتوبر (1)
سيارة شرطة واسعاف يتجولان مقرات لجان الثانوية العامة بأكتوبر (1)

سيارة شرطة واسعاف يتجولان مقرات لجان الثانوية العامة بأكتوبر (2)
سيارة شرطة واسعاف يتجولان مقرات لجان الثانوية العامة بأكتوبر (2)



 

 


امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة 2020

امتحان اللغة العربية 2020

الثانوية العامة

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