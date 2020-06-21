سويسرا تتعهد بدفع 30 مليون فرنك لإتاحة لقاح كورونا لأطفال الدول الفقيرة

كتبت: هناء أبو العز

تعهد الرئيس السويسري سوماروجا بمبلغ 30 مليون فرنك سويسري في قمة اللقاحات العالمية 2020، بهدف جعل اللقاحات والتشخيص والعلاج متاحة للجميع، وعلى حساب سفارة سويسرا بالقاهرة، على تويتر، أشارت السفارة إلى أن مساهمة سويسرا ستذهب نحو جهود جافي لتقديم لقاحات منقذة للحياة للأطفال في أفقر دول العالم في الفترة الاستراتيجية 2021-2025، ويعد هذا التعهد جزءًا من تخصيص 175 مليون فرنك سويسري لمكافحة الجائحة العالمية لـ COVID-19 التي أعلنها المجلس الاتحادي.

ورحب تحالف جافى وهو تحالف اللقاحات ، بإعلان سويسرا أنها ستساهم بمبلغ 30 مليون فرنك سويسري لدعم جهود جافى لتقديم اللقاحات المنقذة للحياة للأطفال في أفقر دول العالم.

قال السفير كريستيان فروتيجر ، رئيس التعاون العالمي في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون : "إن مكافحة جائحة COVID-19 يتطلب اتباع نهج شامل وعالمي ومنسق، وأن تطوير العلاجات والتشخيصات واللقاحات أمر بالغ الأهمية ويجب ضمان الوصول العادل، وستولي سويسرا اهتماماً خاصاً لاحتياجات البلدان ذات الدخل المنخفض والأكثر ضعفاً.

يأتي هذا الدعم في الوقت الذي يعطل فيه جائحة كوفيد 19 خدمات التحصين في البلدان منخفضة الدخل في جميع أنحاء العالم. وقد تم بالفعل تعليق حملات التطعيم الحيوية ضد أمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال والحمى الصفراء والكوليرا ، في حين من المحتمل أن يحدث تمنيع روتيني للأطفال الصغار بشدة. تعمل Gavi مع الدول للحفاظ على استمرار برامج التحصين ، حيثما أمكن ، وهي على استعداد لبدء حملات التلقيح الشاملة بمجرد انتهاء الأزمة المباشرة لمنع عودة الأمراض الفتاكة ، وكذلك العمل مع الدول لإعداد أنظمتها الصحية لنشرها لقاحات ضد COVID-19.

وقال الدكتور سيث بيركلي ، الرئيس التنفيذي لتحالف اللقاحات، إن هذا التعهد سيكون حافزًا على تمويل Gavi بالكامل، وكانت التزامات الدولة المضيفة بتحصين أشد الناس فقراً حاسمة لنجاح جافي في حماية الأطفال الأكثر ضعفاً من الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها، وقد ساعدت سويسرا جهودنا ومن خلال أجندة ورؤية مشتركة ، سنستمر في العمل المهم للوقاية من الأمراض المعدية وحماية الأطفال بالتحصين والتأكد من ازدهار المجتمعات من خلال الوصول إلى 300 مليون طفل وتوفير ما يصل إلى 8 ملايين شخص خلال فترتنا الاستراتيجية المقبلة ".

وبصفتها الدولة المضيفة لجافي ، كانت سويسرا مؤيدًا قويًا لمهمة ورؤية جافي منذ عام 2000. هذا التوسع الكبير في مساهمة سويسرا يكمل التعهدات التي قدمتها بالفعل العديد من البلدان في الأشهر الأخيرة لدعم برامج جافي المخطط لها في 2021-2025.