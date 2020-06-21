زعيم معارضة قطر: سأنشر اعتراف حمد بن جاسم بسيطرة الإخوان على قناة الجزيرة

كتب محمد تهامى زكى

أكد خالد الهيل، زعيم المعارضة القطرية، أنه سوف ينشر اعترافات منسوبة تفضح رئيس الوزراء القطرى السابق، حمد بن جاسم آل ثانى، أكد فيها سيطرة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين على قناة الجزيرة.

وكتب الهيل، عبر حسابه على تويتر: "سويعات وأنشر اعتراف حمد بن جاسم آل ثانى، أن قناة الجزيرة تحت سيطرة تنظيم الاخوان المسلمين".





وكان خالد الهيل زعيم المعارضة القطرية، نشر مؤخرا تسجيلا صوتيا مسربا لمحادثة بين حمد بن خليفة أمير قطر السابق ورئيس وزرائه حمد بن جاسم، يتبادلون فيها الحديث بالتدخل وتوجيه سياسة قناة الجزيرة القطرية التى يزعمون عدم توجيههم لسياساتها، وشارك خالد الهيل التسجيل الصوتى على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "تسريب.. دليل صارخ على إشراف الحمدين المباشر على قناة الجزيرة وسياساتها والتى لطالما ادعت الاستقلالية وعلى لسان الحمدين أيضا ".

وأضاف خالد الهيل، فى تعليقه على التسجيل المسرب قائلا: "هنا ننسف ادعاءات حمد بن جاسم بانه لا يتدخل فى عمل القناه وننسف ادعاء حمد بن خليفة بعدم العلم بالشيء"، ووعد "الهيل" بوجود المزيد من التسجيلات المسربة التى تفضح نظام الحمدين يعرضها الفترة القادمة.

و فى وقت سابق، نشر المعارض القطرى خالد الهيل، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، تسريبا جديدا لأمير قطر السابق حمد بن خليفة. حسب التسريب الصوتى يؤكد حمد بن خليفة آل ثانى على مسؤوليته أن الديمقراطيين فى الولايات المتحدة سيؤذون السعودية لذلك يعول نظام قطر عليهم كثيرا.

وطالب الهيل من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فتح تحقيقات عن شركات العلاقات العامة الأمريكية المتعاونة مع قطر، فالتوجه القطرى هو لدعم الديمقراطيين ويعتبر تدخل سافر فى انتخابات أمريكا، على حد وصف الهيل.