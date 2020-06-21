رئيس بلدية ريو دى جانيرو يؤجل مباريات ومنح الأندية وقتا للاستعداد للمنافسة

رويترز

تعرض استئناف كرة القدم البرازيلية لضربة، عندما قرر رئيس بلدية ريو تأجيل مباراتين لفريقى بوتافوجو وفلومينيسى لمنح الناديين المزيد من الوقت من أجل الاستعداد.

وأصبح دورى ولاية ريو دى جانيرو أول مسابقة محلية فى البرازيل تستأنف النشاط بعد توقف ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا حيث فاز فلامنجو حامل اللقب 3-صفر على بانجو يوم الخميس الماضي.

لكن هدد فلومينيسى وبوتافوجو بعدم خوض مباراتين يوم الاثنين حيث قال لاعبو فلومينيسى إنهم فى حاجة إلى المزيد من الوقت من أجل المران بينما أعلن بوتافوجو أنه سيكون جاهزا للعب الشهر المقبل.

ومع رفض المحكمة طعن الناديين لتأجيل المباريات وشعورهما بالقلق من اعتبارهما منسحبين، تدخل مارسيلو كريفيلا رئيس البلدية.

وقرر رئيس البلدية فى البداية تأجيل كل مباريات دورى الولاية حتى 25 يونيو لكنه تراجع بعد ساعات وقرر تأجيل فقط مباراة بوتافوجو أمام كابوفرينسى وفلومينسى أمام فولتا ريدوندا، ولم تتحدد بعد مواعيد استئناف مسابقات الولايات الأخرى.

لكن كورنثيانز، الذى يشارك فى دورى ولاية ساو باولو، أعلن يوم السبت إصابة ثمانية لاعبين بفيروس كورونا وخمسة من العاملين أيضا، ويتوقع كورنثيانز أن يعود إلى المران الأسبوع المقبل.

وتستمر معاناة البرازيل فى احتواء تفشى الفيروس إذ توفى 1022 شخصا يوم السبت، وسجلت البرازيل أكبر عدد من الوفيات بالفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة حيث توفى أكثر من 49 ألف شخص.