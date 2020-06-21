رئيس البنك المركزى الألمانى: أسوأ مرحلة من الأزمة الاقتصادية لكورونا انتهت

كتبت: هناء أبو العز

قال جينز فايدمان رئيس البنك المركزى الألمانى، إن أسوأ مرحلة من الأزمة الاقتصادية في وباء كورونا قد انتهت، وأن الناتج الاقتصادي في الربع الثاني كان أكثر وضوحا مما كان عليه في الربع الأول، موضحًا أن الهبوط الحاد يعقبه انتعاش تدريجي نسبيًا، وأكد فايدمان فى مقابلة صحفية نقلتها "بيلد"، أن الحكومة الألمانية استجابت بسرعة وشجاعة، لمكافحة الوباء،مشيرًا إلى أهمية عدم انهيار الشركات، والعودة إلى ميزانية صلبة.

وقال فايدمان إن التغيير في الوقت المناسب مهم أيضًا في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروب موضحًا: "يجب أن يكون من الواضح أنه إذا كان تطبيع السياسة النقدية ضروريًا في ضوء تطورات الأسعار، يجب عدم حذفه من حساب تكاليف التمويل الحكومية".

وبشأن مشاركة الحكومة في الشركات ، كما هو منصوص عليه في خطة إنقاذ لوفتهانزا أو كما هو الحال في شركة تصنيع اللقاحات Curevac وقال ويدمان: "من الصحيح أن الدولة لا توفر السيولة فحسب ، بل رأس المال أيضًا لمنع انهيار الشركات السليمة فعليًا".

لكن ما يزعجه بالفعل أن الدعوات إلى تدخلات السياسة الصناعية أصبحت أكثر عصرية، قائلًا: لا ينبغي أن يكون هذا هو المعيار للأوقات العادية.