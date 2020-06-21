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رئيس البرلمان الليبى: كلمة السيسي استجابة لندائنا بضرورة التدخل للتصدى للغزاة

الأحد، 21 يونيو 2020 03:20 م
رئيس البرلمان الليبى: كلمة السيسي استجابة لندائنا بضرورة التدخل للتصدى للغزاة رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح
كتب: أحمد جمعة

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أكد رئيس مجلس النواب الليبى القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية ترحيبه واعتزازه بما ورد في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التي جاءت استجابةً لندائــنا أمام مجلس النواب المصـري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبــي، مثمنا وقفة الرئيس الجادة وجهــوده لوقف إطلاق النــار ودعوته لأشقائه الليبيين إلى وقــف القتال وحقن الدمــاء والوقـوف صفــاً واحداً لحماية ثرواتهم بإطلاق حوار سياســي يُفضي إلى حلول مرضية.

 

ودعا صالح في بيان مطول له، الأحد، المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتفعيل العمل بمخرجات مؤتمر برلين والإستماع لصوت السلام والوفاق الذي تضمنه إعلان القاهـــرة.. وادعو شعبنا العظيم للوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان السافر على أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة.

 

 


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