خروج 71 حالة من العزل بالشرقية بينهم طفل والإجمالى يرتفع لـ1263

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 71 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة، منها 18 من مستشفي أبو حماد المركزي، و 15 من مستشفي السعديين المركزي، و15 من مستشفي أولاد صقر المركزي، و 11 من مستشفي ههيا المركزي، و 5 من مستشفي الحسينية المركزى، و4 من مستشفي الإبراهيمية المركزي، و 3 من مستشفي حميات الزقازيق بينهم طفل 3 سنوات، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 1263 حالة بالمحافظة حتي الآن منهم 197 حالة بعزل الزقازيق، و168 بمستشفي أبو حماد المركزي، و167 بمستشفي السعديين، و 117 بمستشفي منيا القمح المركزي، 86 بعزل فاقوس، 78 بمستشفي بلبيس، و 59 بمستشفي الإبراهيمية المركزي، و 69 بمستشفي ههيا المركزي، و 42 بمستشفي أولاد صقر المركزي، و40 بمستشفي الحسينية المركزي، و35 بمستشفي مشتول السوق المركزي، و33 بحميات الزقازيق، و33 بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و30بمستشفي القرين المركزي، و29 حالات بالصدر، و25 بمستشفي ديرب نجم المركزي، و17 من مستشفي القنايات المركزي، و12 بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و12 بمستشفي أبو كبير المركزى، و7 من مستشفي الزوامل المركزي، و3 من مستشفي الزقازيق العام، و2 بحميات فاقوس، و2 بمستشفي الصوفية المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي، ومستشفي الصوفية المركزي.