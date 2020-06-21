حملات مرورية للتصدى لأى تكدس بسبب امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة والجيزة

كتب ــ عبد الرحمن سيد

تواصل إدارتى مرور القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد حملاتها المرورية بالمحاور وميادين وشوارع القاهرة والجيزة لإزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات أثناء ذهاب طلبة الثانوية العامة للامتحانات، وانتشر رجال مرور بالمحاور وميادين وشوارع العاصمة والجيزة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، وتحقيق السيولة المرورية اللازمة، لمواجهة التكدسات المرورية أثناء الذهاب الطلبة للامتحانات، ورفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع المدارس خشية استخدامها في أي أعمال عدائية، فضلا عن قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط الدوري.

كما انتشرت الخدمات المرورية والأمنية أمام ومحيط المدارس والمجمعات الطلابية لتسيير الحركة المرورية وتحقيق السيولة المرورية لسرعة وصول الطلاب لأماكنهم، فضلا عن رصد الحالة الأمنية.

ويؤدي نحو 653 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2020 موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 49 كنترولا، ويشارك في أعمال تصحيح الامتحانات 33434 مصححا.