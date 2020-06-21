اليوم السابع
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حملات مرورية للتصدى لأى تكدس بسبب امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة والجيزة

الأحد، 21 يونيو 2020 09:37 ص
حملات مرورية للتصدى لأى تكدس بسبب امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة والجيزة حملة مرورية - ارشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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تواصل إدارتى مرور القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد حملاتها المرورية بالمحاور وميادين وشوارع القاهرة والجيزة  لإزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات أثناء ذهاب طلبة الثانوية العامة للامتحانات، وانتشر رجال مرور بالمحاور وميادين وشوارع العاصمة والجيزة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، وتحقيق السيولة المرورية اللازمة، لمواجهة التكدسات المرورية أثناء الذهاب الطلبة للامتحانات، ورفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع المدارس خشية استخدامها في أي أعمال عدائية، فضلا عن قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط الدوري.
 
كما انتشرت الخدمات المرورية والأمنية أمام ومحيط المدارس والمجمعات الطلابية لتسيير الحركة المرورية وتحقيق السيولة المرورية لسرعة وصول الطلاب لأماكنهم، فضلا عن رصد الحالة الأمنية.
 
 
ويؤدي نحو 653 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2020  موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 49 كنترولا، ويشارك في أعمال تصحيح الامتحانات 33434 مصححا.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
 

 


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