اليوم السابع
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جهاز تنظيم الكهرباء ينشر نصائح لخفص قيمة الفاتورة قبل تطبيق الزيادة

الأحد، 21 يونيو 2020 08:17 م
جهاز تنظيم الكهرباء ينشر نصائح لخفص قيمة الفاتورة قبل تطبيق الزيادة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو يوضح فيه بعض النصائح للمواطنين لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء قبل تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء فى يوليو المقبل.



وجاءت نصائح الجهاز بالفيديو كالتالى :

- اضبط التكييف على درجة الحرارة على 25، وتأكد من غلق الأبواب لتقليل كمية الكهرباء المستهلكة.

- يجب إذابة الطعام قبل وضعه فى الفرن.. يفضل استخدام الأوانى الزجاجية أو البورسيلين.

- شغل غسالة الأطباق بكامل حمولتها.. اتستخدم الدورات الأقل وقتاً.. وحافظ على نظافة الفلتر باستمرار.

- اشترى غلاية المياه بحجم مناسب لاحتياجاتك.. أغلى كمية المياه التى تحتاجها فقط.

- بعد الانتهاء من استخدام التليفزيون والريسيفر قم بفصل الفيشة من المصدر وليس باستخدام الريموت.

- تأكد من غلق باب الثلاجة بإحكام.. واحرص على شراء الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا للكهرباء.. تنظيف المكثف وماتور الثلاجة مرتين فى السنة يجعلها تستهلك كهرباء أقل.

- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبا إلى جنب لملء الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالى تستهلك كهرباء أقل.

- اعتمد على ضوء النهار.. واستبدل اللمبات العادية بالليد لاستهلاك كهرباء أقل.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

الاسعار الجديدة

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